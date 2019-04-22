تفجير كميات كبيرة من الألغام والمتفجرات في عدن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن:”الخليج 365”

أشرفت قوات التحالف العربي، صباح أمس، على تفجير كميات كبيرة من المتفجرات المتنوعة غربي العاصمة عدن جنوبي اليمن.

وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام أن التحالف العربي أشرف على عملية تفجير 3752 عبوة ناسفة وقذائف وألغام وأنواع مختلفة من العبوات والاجسام المتفجرة، وتم ذلك في إطار العمليات الهندسية للمركز من أجل التخلص من الالغام والعبوات الناسفة التي تم نزعها أو العثور عليها في المحافظات الجنوبية اليمنية.

وأكد العميد قائد هيثم حلبوب مسؤول المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام أن عملية التخلص من الألغام تعتبر أحد مهام المركز ضمن العديد من البرامج الخاصة التي تنفذ في التعامل مع الألغام ومخلفات الحرب، مشيراً إلى أن هذه البرامج تأتي بدعم من المؤسسات الدولية والاقليمية وبالتنسيق مع كل الجهات الرسمية وتحت إشراف التحالف العربي بقيادة السعودية.