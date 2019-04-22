الحرس الثوري الإيراني يبعد قوة من البحرية الإماراتية كانت تسعى لاستعادة سفينة تهريب

طهران — سبوتنيك. وقال تنكسيري للتلفزيون الإيراني، "للأسف هذه السفن تابعة للدول الجنوبية في الخليج الفارسي ويتم توجيهها من قبل هذه الدول".



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وتابع تنكسيري، "السفينة الأخيرة التي صادرناها كانت على بعد 13 ميل من المياه الإقليمية الإماراتية، ولم تكن في المياه الإقليمة للإمارات، ونحن شاهدنا قوارب التهريب الإيرانية كانت تذهب إلى تلك السفن لتفرغ حمولتها في تلك السفينة، وكانت هذه السفينة بمثابة المخزن الأصلي لتفريغ هذه الوقود….ذهبنا ووقفنا أمام هذه السفينة وصادرناها".

وأضاف قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، "كانت السفينة تحمل على متنها 12.5 مليون ليتر وقود مهرب، وأثناء ذلك آتى 4 قوارب قاذفة للصواريخ و12 قارب صغير وفرقاطتين من القوة البحرية الإماراتية، لتحرير السفينة منا لكننا قلنا لهم أولا أن هذه السفينة ليست في مياهكم الإقليمة وثانيا هذه السفينة ارتكبت جرم وقمنا باستعادتها".