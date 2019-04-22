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طهران — سبوتنيك. وقال تنكسيري للتلفزيون الإيراني، "للأسف هذه السفن تابعة للدول الجنوبية في الخليج الفارسي ويتم توجيهها من قبل هذه الدول".
© AP Photo / Vahid Salemi
وأضاف قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، "كانت السفينة تحمل على متنها 12.5 مليون ليتر وقود مهرب، وأثناء ذلك آتى 4 قوارب قاذفة للصواريخ و12 قارب صغير وفرقاطتين من القوة البحرية الإماراتية، لتحرير السفينة منا لكننا قلنا لهم أولا أن هذه السفينة ليست في مياهكم الإقليمة وثانيا هذه السفينة ارتكبت جرم وقمنا باستعادتها".
أضاف ترامب، أن "أمريكا ستواصل زيادة الضغط المالي على إيران "لدعمها للأنشطة الإرهابية، لافتا إلى أن "الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل ودعم الإرهاب باعتباره أداة من أدوات الدولة".
كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري الإيراني يبعد قوة من البحرية الإماراتية كانت تسعى لاستعادة سفينة تهريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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