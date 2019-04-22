الشرطة الإسرائيلية تقتحم فعالية اقتصادية وسط القدس المحتلة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365
اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، مساء الأحد، فعالية اقتصادية في فندق وسط مدينة القدس الشرقية المحتلة، بحسب شهود عيان.
وقال شهود عيان للأناضول إن قوات من الشرطة اقتحمت حفل "توقيع بيع وتطوير مشروع الطلة الإسكاني في رأس العامود بمدينة القدس" بين شركتي "القدس القابضة" و"تطوير" (خاصتان).
وأضافوا أن الشرطة صوّرت الحضور، وسلمت عددا منهم طلبات استدعاء للتحقيق معهم، وبينهم وزير الاقتصاد الفلسطيني السابق، المهندس مازن سنقرط.
ولم يتضح على الفور سبب اقتحام ومنع تلك الفعالية الاقتصادية، لكن المؤسسات الفلسطينية في القدس تواجه عامة رقابة وتضييقا من السلطات الإسرائيلية.
وأغلقت السلطات الإسرائيلية، خلال السنوات القليلة الماضية، مؤسسات فلسطينية، من أبرزها مسرح "الحكواتي" ومركز "يبوس" الثقافي.
ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف إجراءاتها لطمس الهوية العربية للقدس، التي تعتبرها عاصمة لها.
ويتسمك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة، منذ عام 1967، ولا ضمها إليها في 1981.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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