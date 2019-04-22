الخليج - واس أعربت دولة الكويت اليوم عن إدانتها واستنكارها ” الشديدين” للهجوم الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي . ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي , مؤكداً المصدر تضامن دولة الكويت مع المملكة وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها ، مشيداً في الوقت نفسه بجهود رجال الأمن ويقظتهم في إحباط هذه العملية الإرهابية ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة وشعبها من كل مكروه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي على مركز مباحث #الزلفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.