شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار «اسكوتر» يصيب مواطنة باختناق في الطائف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تسبب انفجار لعبة “اسكوتر” أثناء الشحن بإحدى العمائر السكنية بالطائف، في إصابة مواطنة بضيق في التنفس مساء أمس؛ وتمت معالجتها في الموقع، وعلى الفور باشرت فرق الدفاع المدني الحادث.
وكان الدفاع المدني قد تلقى بلاغًا، يفيد بوجود انفجار أسطوانة غاز داخل شقة في عمارة مكونة من ثلاثة أدوار، وبعد وصول فرقة الدفاع المدني الموقع اتضح انفجار لعبة “اسكوتر” أثناء عملية الشحن.
ونتج عن الحادث إصابة بسيطة “ضيق تنفس” لصاحبة المنزل، وهي مواطنة؛ وتمت معالجتها في الموقع من قِبل الهلال الأحمر.
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