شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في إندونيسيا تنصح المواطنين بعدم الاقتراب من «جبل أجونج» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصحت سفارة المملكة لدى جمهورية إندونيسيا المواطنين السياح بعدم الاقتراب من جبل أجونج في جزيرة بالي، الذي ثار اليوم عند الساعة 18.56 مع ارتفاع عمود الرماد الملحوظ.

ودعت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي، المواطنين السياح إلى عدم التحرك في دائرة نصف قطرها 4 كم من فوهة قمة جبل أجونج.

ودعت سفارة المملكة في إندونيسيا إلى التواصل معها عبر الأرقام التالية: 00622128094000، 00628553003000 في حالات الطوارئ”.