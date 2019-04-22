إنفوجراف.. طريقة تفعيل خاصية تخفيض استهلاك البيانات في تطبيقات التواصل

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مستخدمي خدمات الاتصالات بتفعيل خاصية تخفيض استهلاك البيانات في تطبيقات وسائل ⁧التواصل الاجتماعي. وقدمت الهيئة عبر إنفوجرافيك توعوي، شروحات لطرق التفعيل الخاصة ببرامج تويتر وسناب شات وإنستقرام.⁩

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