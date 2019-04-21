صحيفة الخليج الالكترونية دعت إدارة المرور في منطقة الجوف، قائدي المركبات لتوخي الحذر نظراً للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، لاسيما على الطرق السريعة. وقالت الإدارة العامة للمرور، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “مرور منطقة الجوف يدعو السائقين إلى الانتباه وتوخي الحذر أثناء القيادة نظراً لتقلبات الأحوال الجوية، وتدني مستوى الرؤية، متمنين السلامة للجميع”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقلبات جوية بـ #الجوف.. و #المرور يدعو السائقين لتوخي الحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.