العمل تفتح التسجيل الإلكتروني للراغبين في الالتحاق بمراكز الرعاية النهارية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الأحد)، عن فتح باب التسجيل للالتحاق بمراكز الرعاية النهارية، للعام الدراسي 1440 /1441هـ، اعتبارًا من يوم الخميس القادم، ويستمر حتى 6 شوال.

وأتاحت الوزارة للراغبين في الالتحاق في المراكز إمكانية التسجيل عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وحدّدت الوزارة عددًا من الشروط اللازمة لقبول المستفيد في مراكز الرعاية النهارية، لتشمل الحالات من عمر سنتين حتى عمر 45 سنة، وأن تكون درجة ذكاء المستفيد أقل من 50 درجة بحسب المقاييس المعتمدة لمن يعانون من اضطراب فكري متوسط أو شديد.

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وأكدت أنه سيتم تحويل من تتجاوز درجة ذكائهم الـ 50 درجة إلى المراكز التابعة لوزارة التعليم، كما يجب ألا يكون المستفيد مسجلًا في برامج التعليم العام أو الخاص أو التربية الخاصة، بالإضافة إلى خلوه من المشاكل الصحية والأمراض السارية والمعدية، والاضطرابات النفسية والسلوكية التي تشكل خطرًا على نفسه وعلى الآخرين.

كما تضمنت الشروط أن يكون المتقدم خاليا من الأمراض المانعة للقبول، مثل الصرع المستعصي وضعف عضلة القلب والفشل الرئوي والكلوي، وعدم اعتماده على أجهزة طبية متصلة.

يُذكر أن الوزارة قد اعتمدت عددًا من الإجراءات التسهيلية بهدف التيسير على المستفيدين الراغبين بالتسجيل في مراكز الرعاية النهارية البالغ عددها 193 مركزًا موزعة على مختلف مناطق المملكة.