خادم_الحرمين و #ولي_ العهد يعزيان الرئيس السريلانكي

صحيفة الخليج الالكترونية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة، للرئيس مايثريبالا سيريسنا، رئيس جمهورية سريلانكا، إثر الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها بلاده وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال خادم الحرمين في برقيته: “علمنا بنبأ الهجمات الإرهابية التي استهدفت بلدكم الصديق، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإرهابي المشين، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية سريلانكا الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل”.

كما بعث ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية مماثلة للرئيس مايثريبالا السريلانكي، قال فيها: “بلغني بألم شديد خبر الهجمات التي استهدفت بلدكم الصديق، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل”.

ولقي 207 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 450 في سلسلة تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات حتى الآن.