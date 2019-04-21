شكرا لقرائتكم خبر عن «ديار السلام» أول مشروع سكني بالمملكة يحصد شهادة «المباني الخضراء» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جدة:

بحضور أمين جدة صالح بن علي التركي، منح المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء (USGBC) مشروع “ديار السلام” شهادة الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة (LEED) الذي يعد أول مشروع سكني خاص حاز على شهادة الـ (LEED) على مستوى المملكة وذلك بمقر المشروع يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة لايف ستايل ديفيلوبرز المهندس سلطان صبحي بترجي، أن الحصول على (LEED) التي تعني الريادة في مجالات الطاقة والتصميم البيئي وهو عبارة عن إعادة تعريف لطريقة تفكيرنا في الأماكن والمساحات التي نعيش ونعمل بها سيسهم في تحقيق ما تصبو إلى رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بالطاقة والحفاظ على البيئة وجودة الحياة.

كما أبدى الأمين إعجابه بهذا المشروع الريادي الذي يخدم فئة كبيرة من المجتمع وخاصةً الشباب منهم وتمنى معاليه بأن يكون هذا المشروع حافزاً لكثير من الشركات العقارية في المنطقة الغربية لعمل مثل هذه المشاريع المتميزة.

ويهدف مشروع ديار السلام إلى توفير وتسهيل أسلوب حياة معاصر وفريد من نوعه إذ تم توفير تقنيات جديدة والعمل على مبادرات لا سبق لها في المملكة.

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ومن ذلك أن المشروع يتميز بوجود أولى محطات شحن للسيارات الكهربائية على مستوى المملكة. توجد أيضاً مواقف خاصة للدراجات تشجيعاً للسكان في استخدام الدراجات وممارسة النشاط البدني خلالها.

تم تزويد حاويات إعادة التدوير في جميع أنحاء المشروع لنشر ثقافة إعادة التدوير، وجعلها عادة مبكرة للجيل القادم تُمارس في البيوت ليس فقط في الأماكن التجارية. تم توقيع شراكة رسمية مع جمعية البر بجدة لتوفير صندوق خاص لتبرعات السكان لتسهيل عملية التبرعات وتشجيع السكان لفعل ذلك.

يتميز المشروع أيضاً بمستوى عالٍ في كفاءة الطاقة من خلال استخدام إضاءات موفرة للطاقة، ووحدات تكييف عالية الكفاء وتوفير عزل حراري لواجهات المبنى الخارجية.