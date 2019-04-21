شكرا لقرائتكم خبر عن مع الإقبال الكبير لتسجيل رياض الأطفال.. 3 حيل تمكنك من الدخول على «نظام نور» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعاني بعض السيرفرات من بطء شديد في حالة كثرة الزوار وخاصة المواقع الخدمية ومنها “نظام نور” الذي تزامن فتح باب تسجيل رياض الأطفال عليه مع موعد الاختبارات النهائية والاستعلام عن شهادات طلاب المدارس مما تسبب في تعطل الموقع.

ويمكن استخدام عدة طرق تساعد على فتح المواقع المزدحمة وهي:

1 – استخدام اتصال ذي سرعة عالية.

2 – استخدام متصفح خفيف مثل متصفح جوجل كروم.

3 – تكرار التحديث في حالة ثقل الموقع.

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وكان عدد من المواطنين عبروا عن تذمرهم من فتح باب التسجيل في رياض الأطفال عبر نظام نور تزامناً مع الاختبارات والاستعلام عن شهادات طلاب المدارس ما تسبب في تعطل الموقع.

وكان نظام نور بدأ قبل عدة أيام تلقي طلبات تسجيل الروضات عبر البوابة الإلكترونية بالرغم من الصعوبات التي واجهها البعض في التسجيل بسبب الضغط على الموقع.

واشتكى العديد من أولياء الأمور من صعوبة الدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة بنظام نور مؤكدين أنهم لم يتمكنوا من تسجيل أطفالهم في الروضات حتى الآن.