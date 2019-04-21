شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أرصاد يتوقع تقلبات جوية في هذه المناطق.. وينصح الجميع بتوخي الحذر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع فهد البرغش، الخبير في الأرصاد وأحوال الطقس تقلبات جوية، تتمثل في موجة غبار في طريقها لحفر الباطن، ورفحاء، ومعظم الشمالية والشرقية.
وأضاف البرغش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه من المتوقع تأثر مناطق الصمان، والشرقية، والقصيم، وسدير، والعاصمة الرياض، بموجة الغبار فجر صباح الغد.
وتابع: “نرجو الانتباه لمعظم طلاب المدارس والموظفين، وأخذ ذلك بالانتباه، حفظ الله الجميع من كل مكروه.. والله أعلم”.
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