شكرا لقرائتكم خبر عن نفوق 5 إبل بسبب «مرض غامض» في جازان.. والطب البيطري يتدخل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جازان:

اشتكى مواطن بجازان نفوق 5 إبل نتيجة مرض غامض يفتك بها سريعاً، وطالب الجهات المعنية بالتدخل بعد فشل الطبيب البيطري في إنقاذها.

وتوجه صاحب الإبل النافقة إلى الجهة المعنية بمنطقة جازان وخرج معه الطبيب البيطري، وعاين الحالة التي تعانيها إبله، لكنه حتى بعد المعاينة وصرف العلاج نفقت ناقتان، إضافة إلى ثلاث خلال الأيام السابقة.

وعاد المواطن يناشد الجهات المعنية، عمل تحاليل شاملة، واتخاذ الإجراءات العلاجية والوقائية لإبله قبل الالتحاق بسابقتها.