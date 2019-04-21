شكرا لقرائتكم خبر عن نفوق 5 إبل بسبب «مرض غامض» في جازان.. والطب البيطري يتدخل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - جازان:
اشتكى مواطن بجازان نفوق 5 إبل نتيجة مرض غامض يفتك بها سريعاً، وطالب الجهات المعنية بالتدخل بعد فشل الطبيب البيطري في إنقاذها.
وتوجه صاحب الإبل النافقة إلى الجهة المعنية بمنطقة جازان وخرج معه الطبيب البيطري، وعاين الحالة التي تعانيها إبله، لكنه حتى بعد المعاينة وصرف العلاج نفقت ناقتان، إضافة إلى ثلاث خلال الأيام السابقة.
وعاد المواطن يناشد الجهات المعنية، عمل تحاليل شاملة، واتخاذ الإجراءات العلاجية والوقائية لإبله قبل الالتحاق بسابقتها.
كانت هذه تفاصيل خبر نفوق 5 إبل بسبب «مرض غامض» في جازان.. والطب البيطري يتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.