شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة.. الإطاحة بمتعاطي «حشيش اليودل» في مهد الذهب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت فرقة من الدوريات الأمنية بمحافظة مهد الذهب، من الإطاحة بشاب في العقد الثاني من عمره؛ ظهر في أحد تطبيقات التواصل مستعرضاً بتعاطي مادة الحشيش من خلال التصوير.

ورصدت الأجهزة الأمنية الحادثة من خلال تطبيق التواصل “اليودل”؛ إذ صدرت توجيهات مدير شرطة المهد العميد نياف بن عوض الحربي بملاحقة المتهم، والقبض عليه.

ونجح رجال الأمن في إيقاف المتهم؛ في أقل من 24 ساعة، لتتم إحالته لمركز الشرطة، الذي بدوره سلمه لوحدة مكافحة المخدرات لاستكمال الإجراءات النظامية ضده.