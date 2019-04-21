فيديو| تفجيرات سريلانكا.. توقيف 13 شخصًا للاشتباه في تورطهم بالهجمات

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت الشرطة السريلانكية، مساء الأحد، القبض على 13 شخصًا مشتبهًا في صلتهم بالهجمات التي استهدفت كنائس وفنادق في البلاد.

ونقل موقع "نيوز فيرست" الإخباري المحلي عن متحدث باسم الشرطة (لم يسمه) قوله إنه تم اعتقال 13 شخصًا للاشتباه في صلتهم بهجمات اليوم، وأودت بحياة 218 على الأقل.

وأوضح المتحدث أن 10 من الموقوفين تم تسليمهم إلى إدارة التحقيقات الجنائية.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الدولة السريلانكي لشؤون الدفاع، روان ويجيوارديني، في تصريحات صحفية إنّه "تم القبض على 7 مشتبهين بهم في التفجيرات التي هزت 3 مدن بالبلاد".

وأوضح أنّ معظم التفجيرات "كانت هجمات انتحارية نفذتها على الأرجح جماعة واحدة"، دون مزيد من التفاصيل.

وأسفرت الهجمات عن مقتل ما لايقل عن 215 شخصًا، بينهم 35 أجنبيا، بعضهم من الولايات المتحدة، والدنمارك، والصين، واليابان، وباكستان، والمغرب، والهند، وبنجلاديش، وتركيا حسب متحدث باسم المستشفى الوطني بالبلاد.



كما تسببت الهجمات التي تزامنت مع احتفالات المسيحيين بعيد القيامة في إصابة المئات، ولم تتبنّ أي جهة المسؤولية عنها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حكومة سريلانكا، فرض حظر تجوال مؤقت بأثر فوري، وحجب مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل على خلفية سلسلة الهجمات التي هزت البلاد.

حظر التجوال

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وسيتم فرض حظر التجوال "بأثر فوري بدءًا من السادسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي وحتى السادسة صباح الاثنين".

وقدرت السلطات المحلية عدد الهجمات بثمانية، 6 منها وقعت بشكل متلاحق وضربت 3 كنائس إحداها في كولومبيو، و3 فنادق كبرى بالمدينة ذاتها.

أما الانفجاران الآخران، فوقعا بعد ساعات من الهجمات الست الأولى.

واستهدف الهجوم السابع فندقا بمدينة ديهيوالا، الواقعة قرب العاصمة كولومبو؛ وأسفر عن قتيلين، حسب وسائل إعلام محلية.



أما الانفجار الثامن فوقع أثناء مداهمة الشرطة لمبنى سكني بمنطقة ديماتاغود، وتسبب في مقتل الشرطيين الثلاثة.

وحتى الساعة (14: 20 ت.غ) لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات والتفجيرات التي هزت سريلانكا.

ووصفت وسائل الإعلام الهجمات، بأنها "الأسوأ" التي تشهدها سريلانكا منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عقد من الزمن.

يشار إلى أن سريلانكا دولة ذات غالبية بوذية، فيما يبلغ عدد المسيحيين الكاثوليك فيها 1.2 مليون شخص من إجمالي 21 مليون نسمة.