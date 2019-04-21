محمد بن راشد: إرهابي من يغدر بالناس في دور العبادة

اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: غرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد مستنكرا ومدينا الحادث الإرهابي الذي أوقع العديد من القتلى والجرحى في عدد من الكنائس والفنادق بسيريلانكا، مقدما تعازيه للشعب السريلانكي.

وقال "إرهابي من يغدر بالناس في دور العبادة ... إرهابي من يشيع الخوف عند المصلين الآمنين ... إرهابي من يريد أن يشعل حربا دينية بين البشر .. تعازينا للشعب السيريلانكي .. تعازينا للعالم .. تعازينا لكل من يعمل من أجل التسامح والتعايش والتعارف والتقارب بين البشر".

وفي سياق متصل أدانت دولة الإمارات سلسلة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة السيريلانكية كولومبو.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها اليوم عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها لهذه الأعمال الإرهابية، مؤكدة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.

Advertisements

وأكدت وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع الحكومة والشعب السيريلانكي في مواجهة العنف والتطرف، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها.

وأعربت الخارجية الإماراتية عن تعازي دولة الإمارات ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

استراتيجية الذكاء الاصطناعي

وكشف الشيخ محمد بن راشد في تغريداته عن اعتماد استراتيجية دولة الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي للسنوات العشر المقبلة، وعن اطلاع مجلس الوزراء على تقرير شامل من وزارة تنمية المجتمع حول احتياجات المواطنين من أصحاب الدخل المحدود.

وقال "ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء اعتمدنا خلاله استراتيجيتنا الوطنية للذكاء الإصطناعي للاعوام العشر القادمة.. سيكون الذكاء الإصطناعي حاضرا في مجال خدمات المتعاملين.. تقيم أداء الحكومة .. تحسين مستوى المعيشة .. وفي قطاعات النقل والسياحة والصحة والتعليم وغيرها".

وأضاف "كما اطلعنا اليوم من وزارة تنمية المجتمع على تقرير شامل حول احتياجات المواطنين من أصحاب الدخل المحدود .. مواطنونا أولوية .. واحتياجاتهم على رأس الأجندة الحكومية".