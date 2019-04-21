شكرا لقرائتكم خبر عن داعش تعلن مسؤوليتها عن هجوم المبنى الأمنى بمنطقة الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تنظيم داعش الارهابى عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له مسؤوليته عن الهجوم على المبنى الأمني بشمال غربي العاصمة السعودية الرياض. وقالت الوكالة "منفذو الهجوم على مقر أمن الدولة بمدينة الزلفي شمال غربي الرياض من مقاتلي داعش ". كانت وسائل إعلام سعودية ذكرت في وقت سابق أن السلطات قتلت أربعة مسلحين لدى إحباطها هجوما على مركز للمباحث في الزلفي، وهي مدينة صغيرة تبعد 250 كيلومترا شمال غربي الرياض.

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