المجلس العسكري السوداني: اليوم أو غدا يتوجه وفد إلى أمريكا

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ذكر، في وقت سابق، أن وفدا سيزور أمريكا لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد 21 أبريل / نيسان.

وكشف البرهان عن تشكيل وفد بطلب من الإدارة الأمريكية، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة للتباحث حول رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وتوقع البرهان، في حوار أجراه معه التلفزيون الوطني، اليوم الأحد، حدوث إنفراجة في هذه المسألة.

وأضاف: "المجلس قدم تنويرا لممثلي البعثات الدبلوماسية الغربية، مبينا أن بعضهم قابل أعضاء المجلس العسكري"، وقال: "هم متفقون معنا على الإسراع بالانتقال لحكومة ديمقراطية منتخبة ونحن نعمل على ذلك".

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ويشهد السودان حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم 11 أبريل / نيسان الجاري، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.