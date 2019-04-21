وفد سوداني يزور أمريكا قريبا لبحث رفع البلاد من قائمة الإرهاب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي ذكرت وكالة السودان للأنباء يوم الأحد أن وفدا سودانيا سيزور الولايات المتحدة قريبا لبحث رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ونقلت الوكالة عن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان قوله ”يمكن الوفد تشكل وسيسافر هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة لمناقشة أمر رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب“.

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