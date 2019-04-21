أنستقرام يختبر خاصية لإخفاء أعداد حالات الإعجاب بالصور

يختبر القائمون على تطبيق تبادل الصور الشهير أنستقرام "Instagram" خاصية جديدة ستحدث تغييرا كبيرا في حالة تطبيقها رسميا بالمستقبل، وفقا للعين الإخبارية.

وحسبما ذكر موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، فإن عدد من النشطاء على منصات التواصل، من المهتمين بأخبار مواقع التواصل الاجتماعي، كشفوا عن اختبار تطبيق أنستقرام لخاصية إخفاء عداد حالات الإعجاب، الذي يحدد عدد حالات الإعجاب التي تتلقاها كل صورة لكل مستخدم على أنستقرام.

وقال الموقع الأمريكي إن عددا من النشطاء على موقع تويتر، رحبوا بهذه التجربة من أنستقرام، بالإشارة إلى أن هذا الأجراء يهدف للكشف عن مدعى شعبية المستخدمين وحصولهم على عدد أكبر من المتابعين بناء على ما ينشرونه من لقطات هادفة وليس بناء عدد على ما يتلقونه من حالات إعجاب.

وجاء اختبار أنستقرام لهذه الخاصية الجديدة بناء على ما قدم من اقتراحات من قبل مسؤولين في الحكومة البريطانية عن منصات التواصل الاجتماعي، يفيد بضرورة قيام منصات التواصل الشهيرة مثل أنستقرام وسبوتيفاي بإخفاء عدّاد حالات الإعجاب للحفاظ على خصوصية المستخدمين بشكل أكبر