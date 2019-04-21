شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات قمة الحلول التعليمية بالشرق الأوسط وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اليوم فعاليات قمة الحلول التعليمية بالشرق الأوسط وأفريقيا الذى يعقد تحت رعاية الشيخ هزاع بن زايد نائب رئيس المجلس التنفيذي لأبو ظبي وهى القمة التى تعد المنصة الرائدة عالميا لتقنيات التعليم وتطرح أحدث الحلول لمشكلات العملية التعليمية بالشرق الأوسط ، وتعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض يشارك بالحضور الدكتور محمد عمر تائب وزير التعليم ومسئولي مايكروسوفت بالاضافة إلى مجموعة من خبراء التعليم بالشرق الأوسط وأفريقيا.

يهدف المؤتمر لطرح الممارسات والأفكار والتقنيات الجديدة لتمكين المعلمين من استخدام التقنيات الحديثة فى تقديم المواد التعليمية و داخل الفصول الدراسية ، ودمج التكنولوجيا مع العملية التعليمية وتطوير قدرات المعلمين ، أيضا يناقش المؤتمر العوامل المساعدة كي يصبح الطالب أكثر استيعابا وأهمية الحالة السعادة بالنسبة لتحصيل الطلاب.

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يتناول المؤتمر في دورته الرابعة موضوع "بناء ثقافة التغيير الناجحة لتلبية الاحتياجات المتطورة لمواكبة القرن الحادي والعشرين" ، حيث يسلط الحدث الضوء على استطلاعات الرأي الأخيرة الخاصة بقطاع التعليم في المنطقة ، ومن هذا المنطلق سيتيح المؤتمر المنعقد على مدى يومين الفرصة أمام المعلمين وصناّع السياسات التربوية للتعاون والنقاش حول موضوع الفصول الدراسية الرقمية ، وذلك بهدف الوصول إلى طرق جديدة قادرة على تمكين الطلاب بالمهارات اللازمة ليأخذوا مكانهم الريادي في المستقبل.

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