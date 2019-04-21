شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تدين التفجيرات الإرهابية التى وقعت فى سيريلانكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت سلطنة عمان بشدة التفجيرات الإرهابية التى وقعت اليوم الأحد، فى مدينة كولومبو ومدن أخري فى سيريلانكا، واستهدفت تلك التفجيرات كنائس وفنادق عدة مما أسفر عن قتلى وجرحي من المدنيين.

وأكدت السلطنة فى بيان صادر عن وزارة الخارجية أوردته وكالة الأنباء العمانية موقفها الرافض لهذه الأعمال الإجرامية بحق الأبرياء فى كل زمان ومكان.

كما عبرت عن تضامنها الصادق مع سيريلانكا في هذا الحادث الأليم ، داعية المولى عز وجل الرحمة والمغفرة للضحايا الذين لقوا حتفهم في هذه الانفجارات وللمصابين بالشفاء العاجل.

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