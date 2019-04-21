محمد بن زايد يعلق على هجمات سريلانكا

© Fotolia / Kovalenkovpetr

ووقعت 6 انفجارات استهدفت 3 فنادق وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو، والثانية في شرق الجزيرة، وفقا لوكالة "رويترز".

وكتب ابن زايد على "تويتر": "التفجيرات الغادرة التي حصدت أرواح الأبرياء في سريلانكا، موجة إرهابية جديدة تطال الإنسانية والعالم".

وتابع: "ندين الأعمال الجبانة، التي استهدفت اﻷبرياء الآمنين، تعازينا لقيادة وشعب سريلانكا وتمنياتنا بالشفاء للمصابين"، مضيفا: "العالم اليوم أحوج مايكون للوقوف بحزم لاستئصال منابت هذا الإرهاب الممنهج".

وذكرت "رويترز" أن حصيلة ضحايا التفجيرات في سيريلانكا وصلت إلى أكثر من 200 قتيلا، وأكثر من 450 جريحا.

Advertisements

ودان البيت الأبيض، الهجمات، مؤكدا وقود واشنطن مع حكومة سريلانكا، وشعبها، حتي يتم القصاص للضحايا ومعاقبة الجناة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه يوجد مواطنين أمريكيين بين ضحايا التفجيرات، التي شهدتها سريلانكا.

​وأظهرت لقطات تلفزيونية انتشارا مكثفا لعناصر الأمن والإسعاف في إحدى مناطق الهجوم، إلى جانب سقوط عدد من الضحايا على الأرض.