رئيسة البرلمان البحريني تعلق على الأمر الملكي

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وقالت زينل في بيان حصت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن الأمر الملكي السامي الذي يأتي استكمالا لما نصت عليه المادة المذكورة من عدم نفاذ الحكم إلا بموافقة ملك البلاد المفدى، يؤكد حرص واهتمام جلالته على منح أبناء الوطن الفرصة للمراجعة والعودة لجادة الصواب، كما أن الأمر الملكي السامي يرسخ أسس ومرتكزات دولة القانون والمؤسسات في مملكة البحرين، ورؤيتها الحضارية والإنسانية الرفيعة، وحماية أمن الوطن واستقراره.
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وأكدت أن هذا الأمر الملكي السامي، هو بمثابة درس وطني يستحق كل التقدير، وتعزيز روح المواطنة واحترام القانون، والولاء للوطن والقيادة والشعب.
أصدر ملك البحرين حمد بن عيسي آل خليفة أمرا اليوم الأحد بإلغاء أحكاما بإسقاط جنسية صادرة بحق 551 متهما.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن "جلالة الملك حمد بن عيسي أصدر أمره بتثبيت جنسية 551 محكوما، صدرت بحقهم أحكاما بإسقاط الجنسية".
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