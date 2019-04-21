رئيس البرلمان العربي يعلق على الهجوم الإرهابي بالسعودية

وأشاد رئيس البرلمان العربي، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، ببسالة رجال الأمن بالمملكة العربية السعودية وكفاءتهم العالية "في التصدي لهذا الهجوم الإرهابي الغادر، وإفشاله والقضاء فورا على كافة منفذيه".

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وأكد السلمي أن البرلمان العربي "إذ يستنكر بشدة هذا العمل الإرهابي الجبان، فإنه يقف ويتضامن مع المملكة العربية السعودية ملكا وحكومةً وشعبا في تصديها الحازم للتطرف والإرهاب أمنيا وعسكريا وفكريا، وفي كل ما تتخذه من إجراءات وما تنتهجه من سياسات لردع كل من يحاول المساس باستقرارها واستهداف الأمن والأمان الذي تنعم به".

وعبر رئيس البرلمان العربي عن تقديره العالي للدور القيادي والمحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لمكافحة الإرهاب ووأده من جذوره وتجفيف منابع تمويله.

وتابع البيان أن السلي "ثمن عاليا الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا ودوليا، وفِي مقدمة تلك الجهود، إنشاءها للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وإنشاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، ومبادرتها في إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب".

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وأحبطت الأجهزة الأمنية السعودية، اليوم الأحد، هجوما إرهابيا، على مركز مباحث الزلفي شمال الرياض، وقتلت 4 مهاجمين.

ونقلت قناة "العربية" السعودية، عن مصادر "إحباط هجوم إرهابي على مركز مباحث الزلفي شمال الرياض"، مضيفة أن "الأنباء الأولية عن الهجوم الإرهابي تفيد بمقتل 4 مهاجمين".

وتداولت وسائل إعلام سعودية، ومواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر الهجوم، الذي كان يستهدف مركز مباحث الزلف، وتصدي رجال الأمن له.