تركي آل الشيخ يعلق على هجوم الرياض الإرهابي

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "حمى الله بلادنا برجال أشاوس، بفضل الله ثم بهم أرضنا آمنة وأرواحنا مطمئنة".

​وتابع رئيس الهئية العامة للترفيه في السعودية بهاشتاغ "#جنودنا_البواسل_يدحرون_الإرهاب_الزلفي".

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وأحبطت الأجهزة الأمنية السعودية، اليوم الأحد، هجوما إرهابيا، على مركز مباحث الزلفي شمال الرياض، وقتلت 4 مهاجمين.

ونقلت قناة "العربية" السعودية، عن مصادر "إحباط هجوم إرهابي على مركز مباحث الزلفي شمال الرياض"، مضيفة أن "الأنباء الأولية عن الهجوم الإرهابي تفيد بمقتل 4 مهاجمين".

وتداولت وسائل إعلام سعودية، ومواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر الهجوم، الذي كان يستهدف مركز مباحث الزلف، وتصدي رجال الأمن له.