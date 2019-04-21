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بنك السودان المركزي يحدد سعر العملة بـ 45 جنيها للدولار

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© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah

وقالت وكالة السودان للأنباء (سونا) الرسمية إن بنك السودان المركزي رفع سعر العملة المحلية اليوم الأحد إلى 45 جنيها للدولار، مقارنة مع 47.5 جنيه للدولار في السابق.

وذكر البنك أن هذا الإجراء يأتي "تزامنا مع الهبوط الحاد لأسعار الدولار في الأسواق الموازية"، بحسب "رويترز".

ووافقت كل من والإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، إنهما وافقتا على تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للسودان قيمتها ثلاثة مليارات دولار، من بينها وديعة قيمتها 500 مليون دولار بالبنك المركزي، لتخفيف الضغط على الجنيه السوداني.

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