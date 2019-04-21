بنك السودان المركزي يحدد سعر العملة بـ 45 جنيها للدولار

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© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
وذكر البنك أن هذا الإجراء يأتي "تزامنا مع الهبوط الحاد لأسعار الدولار في الأسواق الموازية"، بحسب "رويترز".
ووافقت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، إنهما وافقتا على تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للسودان قيمتها ثلاثة مليارات دولار، من بينها وديعة قيمتها 500 مليون دولار بالبنك المركزي، لتخفيف الضغط على الجنيه السوداني.
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