سفارة_المملكة بسريلانكا تطالب مواطنيها بتوخي الحذر بعد التفجيرات الدامية

صحيفة الخليج الالكترونية

دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين في سريلانكا كل المواطنين الموجودين هناك إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات، ومتابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بهذا الشأن.

وفي أول تعليق رسمي من السفارة عقب التفجيرات التي شهدتها سريلانكا اليوم نصحت السفارة بتأجيل السفر إلى سريلانكا في الوقت الحالي حتى تنجلي الأحداث.

ونشرت السفارة عبر حسابها في “تويتر” أرقام الطوارئ وهاتف شؤون السعوديين.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع في سريلانكا فرض منع للتجول اعتباراً من الساعة 18:00 (12:30 ت غ) في البلاد بعد سلسلة اعتداءات استهدفت عدداً من الفنادق.

وسيستمر منع التجول حتى الساعة السادسة صباحا (00:30 ت غ) على إثر هذه الهجمات التي أودت بحياة 207 أشخاص على الأقل، حسب حصيلة ما زالت مؤقتة.

كما أعلنت شرطة كولومبو أن انفجاراً ثامنًا وقع بُعيد ظهر اليوم في مكان لم يحدد في أوروغوداواتا الضاحية الشمالية لكولومبيو، كما قالت السلطات السريلانكية.