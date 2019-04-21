رئيس المجلس العسكري السوداني يؤكد "التزام نقل السلطة الى الشعب"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن عبد الفتاح البرهان أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن عبد الفتاح البرهان الاحد أن المجلس ملتزم نقل السلطة إلى المدنيين تلبية لمطالب آلاف المتظاهرين. وقال البرهان "المجلس ملتزم بنقل السلطة الى الشعب"، وذلك في أول مقابلة تلفزيونية له منذ إقالة سلفه بعد أقل من 24 ساعة من توليه رئاسة المجلس العسكري عقب الاطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير. وأضاف أن المجلس سيرد خلال الأسبوع على مطالب قادة الاحتجاجات.

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