انت الان تتابع فشل أول اتفاق بين المعارضة والمجلس العسكري بالسودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

احتجاجات السودان

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، فشل التوصل إلى أول تفاق مع المجلس العسكري بالسودان بشأن أسماء أعضاء الحكومة، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل له، اليوم الأحد. واعتقلت السلطات العسكرية السودانية عددا من قيادات حزب المؤتمر الوطني المنحل، من بينهم رئيس الحزب المكلف أحمد هارون والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد ومساعد رئيس الجمهورية عوض الجاز، كما اعتقلت السلطات العسكرية، مساعد الرئيس السابق نافع علي نافع، ونقلته إلى سجن كوبر، حيث يقبع الرئيس المعزول عمر البشير، ووضعت رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر تحت الإقامة الجبرية.

وفتحت النيابة العامة في السودان بلاغين ضد الرئيس المعزول، بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني، حسبما قال مصدر قضائي. وقالت وسائل إعلام سودانية، أمس السبت، إن فريقًا من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، داهم مقر إقامة الرئيس المعزول البشير.وأوضحت صحيفة "الرأي العام" أن الفريق عثر على