فيديو| لهذا السبب.. «البرهان» يفضل أن تكون الحكومة القادمة «تكنوقراط» 

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، إن توافق القوى السياسة من شأنه "التسريع" في تسليم السلطة للمدنيين.

جاء ذلك في حوار بثه التلفزيون الرسمي، اليوم الأحد، أوضح فيه أن توافق القوى السياسية حول الحكومة المدنية القادمة يساهم في الإسراع بتسليم المجلس العسكري للسلطة.

وأضاف "حتى الآن لم نتلق أي أسماء من القوى السياسية وحتى قوى إعلان الحرية والتغيير".

وأوضح أنه يفضل أن تكون الحكومة القادمة "تكنوقراط"، وأن هيكلة الدولة تحتاج لوقت طويل لأن الفساد "نخر" الوزارات والمؤسسات وتمكن منها.



وأشار البرهان إلى عدم وجود معتقلين سياسين في البلاد.

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وذكر أنهم في المجلس العسكري أحالوا قادة الصف الأول بجهاز الأمن والمخابرات إلى التقاعد، بعد تحري وتدقيق (من دون تفصيل).



وفي سؤال حول اعتقال قادة ورموز النظام السابق بما فيهم الرئيس المعزول عمر البشير أجاب البرهان قائلا "كل المعتقلين في السجن بما فيهم البشير".

وأضاف وجدنا في مقر إقامة (الرئيس المعزول) ببيت الضيافة مبلغ 7 ملايين يورو و350 ألف دولار وعدة مليارات بالجنيه السوداني .