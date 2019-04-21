خبر سار للسوريين... مصدر يؤكد عودة مصفاة بانياس لتوفير البنزين والمازوت

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وأعلن مدير الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية مصطفى حصوية في حديثه مع محطة "شام إف إم" السورية أنه سيتم تشغيل مصفاة بانياس اعتبارا من اليوم الأحد أو غدا وستبدأ بتزويد السوق السورية بالبنزين والمازوت وسيتم زيادة مخصصات المحافظات.

وأشار المسؤول السوري أن الشركة أرسلت ثلاثة صهاريج متنقلة لتوزريع البنزين المدعوم على البطاقة الذكية في دمشق لتخفيف حدة الازدحام الحاصل على محطات الوقود.

ولفت إلى أنه من الممكن أن يزداد عدد صهاريج البنزين المتنقلة والانتقال إلى مناطق أخرى بدمشق مع إمكانية تطبيق ذلك في المحافظات.

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​وتعاني المحافظات السورية في الفترة الأخيرة من أزمة محروقات شديدة نتيجة الحصار الأمريكي والعقوبات الجائرة على الاقتصاد السوري الذي طال قطاعات هامة أهمها قطاع النفط والمحروقات.

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا تشكرت المواطنين على تحملهم لأزمة المحروقات التي تمر فيها سوريا.

ونشرت الوزراة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" شهادات لبعض المواطنين وعلقت قائلة "شكرا لإخلاصكم وصبركم، شكرا لوطنيتكم وتعاونكم.. غيمة وبتمر".