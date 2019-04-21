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الخرطوم — سبوتنيك. وقال يوسف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد:
"المجلس العسكري الانتقالي في السودان لم يقتنع بعد بتسليم السلطة، ولم يعتقل بعد رموز الفساد"، معتبراً أن عمليات الاعتقال الجارية الآن ليست سوى "تصفية حسابات".
وأردف: "من أصدر قرار ضرب المعتصمين بالنار أيام البشير هم قيادات المجلس العسكري الآن".
يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي يدير شؤون السودان منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير قبل أيام.
© AFP 2019 / ASHRAF SHAZLY
وشدد يوسف على أن كل حزب شارك في حكومة البشير سيكون خارج المعادلة السياسية في المرحلة الانتقالية، وأكد أن "المجلس السيادي المدني المرتقب إعلانه لن يكون له رئيس بل مجموعة قيادية مهمتها سيادية وليست تنفيذية".
وتابع موضحا: "المجلس السيادي سيشمل ممثلين عن الأقاليم السودانية وممثلين عن الأحزاب السياسية".
ووفقا له فإن الحكومة السودانية المقبلة ستكون صغيرة وتشكل من 15 إلى 20 وزيرا فقط منوها إلى أنه تم وضع برنامج أطلق عليه "سياسات بديلة" لحكم البلاد وسيشمل دستور انتقالي.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بإعلان قوى الحرية والتغيير: المجلس العسكري لم يقتنع بعد بتسليم السلطة في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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