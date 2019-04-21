ملك البحرين يلغي أحكاما بإسقاط جنسية 551 بحرينيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة ألغى العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة أحكاما بإسقاط جنسية 551 بحرينيا، وقرر تثبيتها، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية. وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الملك "أصدر(..) أمره السامي بتثبيت جنسية 551 محكوما صدرت بحقهم أحكاما بإسقاط الجنسية".

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