السعودية والإمارات تقدمان للسودان دعما ماليا بقيمة ثلاثة مليارات دولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت السعودية والإمارات الأحد تقديم دعم مالي قيمته ثلاثة مليارات دولار للسودان، الذي يشهد اضطرابات في خضم عملية انتقال السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وقال بيان نشرته الوكالة أن البلدين سيقومان ب"تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، يصل إجمالي مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف".

وأضاف البيان "كما سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية".

وبعد تظاهرات استمرّت أربعة أشهر،أطاح الجيش السوداني بتاريخ 11 نيسان/ابريل، بالرئيس عمر البشير (75 عاماً) الذي حكم البلاد طوال 30 عاماً، وشكّل "مجلسا عسكرياً انتقالياً" سيتولى السلطة لعامين.

ولم يستجب المجلس العسكري الذي يتولى إدارة البلاد بعد الإطاحة بالبشير لمطالب المتظاهرين بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

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وبعد اسابيع من الصمت حيال التطورات السياسية السودانية، كان للسعودية والامارات الأحد ردة فعل مقتضبة على الاطاحة بالبشير، حيث طالبتا بالحفاظ على "الاستقرار" و"الانتقال السلمي" للسلطة.

وأعربت السعودية والامارات عن تأييدهما لقرارات المجلس العسكري الانتقالي.

والسودان شريك رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده الرياض وأبو ظبي ضدّ المتمرّدين الحوثيين في اليمن. ويقاتل آلاف الجنود السودانيين في صفوف قوات هذا التحالف الذي بدأ عملياته في آذار/مارس 2015.