انت الان تتابع الجيش الليبي يشن غارات على مواقع للميليشيا في طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شنت مقاتلات الجيش الوطني الليبي غارات على مواقع للميليشيا المسلحة في العاصمة طرابلس. وقال الموقع الإلكتروني لمطار معيتيقة الدولي، إن ليبيا أغلقت المطار العامل الوحيد بطرابلس بعد تعرض العاصمة لغارة جوية. وقال المطار على موقعه الإلكتروني، لإجراءات السلامة الجوية، إنه تم إغلاق المجال الجوي للمطار من قبل سلطات مصلحة الطيران المدني لحين إشعار آخر. وكان المتحدث باسم الجيش الليبي قد قال في وقت سابق، إن ميليشيات طرابلس تقوم بتنفيذ غارات على أهداف مدنية في العاصمة طرابلس.

وأشار المسماري إلى أن الميليشيات تحاول اختراق صفوف قوات الجيش بكافة الطرق، مضيفا أن طيران الجيش الوطني الليبي يقدم كل الإسناد للعمليات البرية، بحسب "سكاي نيوز عربية".وأعاد اللواء المسماري التأكيد على أن هدف حملة الجيش الليبي هو القضاء على الإرهابيين والميليشيات المتشددة في العاصمة طرابلس.وكانت منظمة