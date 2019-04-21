انت الان تتابع الجيش الليبي يشن غارات على مواقع للميليشيا في طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
شنت مقاتلات الجيش الوطني الليبي غارات على مواقع للميليشيا المسلحة في العاصمة طرابلس. وقال الموقع الإلكتروني لمطار معيتيقة الدولي، إن ليبيا أغلقت المطار العامل الوحيد بطرابلس بعد تعرض العاصمة لغارة جوية. وقال المطار على موقعه الإلكتروني، لإجراءات السلامة الجوية، إنه تم إغلاق المجال الجوي للمطار من قبل سلطات مصلحة الطيران المدني لحين إشعار آخر. وكان المتحدث باسم الجيش الليبي قد قال في وقت سابق، إن ميليشيات طرابلس تقوم بتنفيذ غارات على أهداف مدنية في العاصمة طرابلس.
وأشار المسماري إلى أن الميليشيات تحاول اختراق صفوف قوات الجيش بكافة الطرق، مضيفا أن طيران الجيش الوطني الليبي يقدم كل الإسناد للعمليات البرية، بحسب "سكاي نيوز عربية".وأعاد اللواء المسماري التأكيد على أن هدف حملة الجيش الليبي هو القضاء على الإرهابيين والميليشيات المتشددة في العاصمة طرابلس.وكانت منظمة
وأشار المسماري إلى أن الميليشيات تحاول اختراق صفوف قوات الجيش بكافة الطرق، مضيفا أن طيران الجيش الوطني الليبي يقدم كل الإسناد للعمليات البرية، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وأعاد اللواء المسماري التأكيد على أن هدف حملة الجيش الليبي هو القضاء على الإرهابيين والميليشيات المتشددة في العاصمة طرابلس.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت عن ارتفاع عدد القتلى منذ اندلاع المعارك في طرابلس إلى 189 شخصا وإصابة 816 آخرين. وجاء في بيان المنظمة: "الصراع في طرابلس أدى إلى سقوط 189 قتيلا ووقوع 816 جريحا، أكثر من 18000 شخص نزحوا من مسكنهم، إن منظمة الصحة العالمية وشركاءها في القطاع الصحي يقومون بتنسيق عمل الفرق الطبية المتنقلة بين مراكز النازحين ومعالجة المرضى".
اقرأ أيضًا:
189 قتيلا و816 مصابا حصيلة المعارك المسلحة في طرابلس
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يشن غارات على مواقع للميليشيا في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.