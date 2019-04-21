السودان.. المعارضة تتهم «العسكري» بالحيلولة دون تسليم السلطة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي اتهمت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان (معارضة)، الأحد، المجلس العسكري الانتقالي، بالحيلولة دون تسليم السلطة.

ودعت قوى التغيير، المواطنين في بيان لها، للاحتشاد في ميدان الاعتصام، بالعاصمة السودانية الخرطوم، "لاقتلاع النظام". وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول.

وقال البيان، إن لقاءات الحوار التي يجريها المجلس العسكري مع عدة أطراف "تتواصل للالتفاف لسرقة مكتسبات الثورة".

وأضاف: "اليوم يعمل المجلس العسكري للحيلولة دون تسليم السلطة للمدنيين، والانفراد بالسلطة كممثل شرعي للثوار، وإعادة إنتاج النظام السابق".

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وتابع البيان، "ندعو الجميع للحضور إلى ميدان القيادة العامة، للمواصلة في اقتلاع النظام السابق".

وزاد: "كما نؤكد أن المؤتمر الصحفي لقوى إعلان الحرية والتغيير، قائم في موعده (الأحد)، وأن الاعتصام مستمر حتى تحقيق كل بنود الإعلان".