عقوبته تصل لـ 10 سنوات.. ما قصة بائع ساعات صدام الذي اعتقله الأمن العراقي؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي اعتقلت السلطات العراقية شخصا يبيع ساعات يدوية تحتوي على صور الرئيس الراحل صدام حسين في حي الجامعة غربي بغداد.

وذكرت الشرطة العراقية أنها تلقت أمس السبت اتصالا من أحد المواطنين أبلغ فيه عن شخص يبيع ساعات يدوية تحتوي على صور صدام في تلك المنطقة.

وأضاف المصدر ذاته أن دوريات الشرطة توجهت على الفور إلى المنطقة وألقت القبض على الشخص وسلمته إلى الجهات المعنية.

يأتي ذلك بعد أيام من تداول ناشطين عراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحفل تخرج جامعي في إحدى كليات محافظة ذي قار جنوب العراق يعزف فيه السلام الجمهوري لحزب البعث المنحل الذي كان حاكما في البلاد قبل الغزو الأميركي عام 2003.

وكانت السلطات الأمنية في ذي قار ضبطت حلويات مغلفة بصور العملات الورقية التي تحمل صورة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وألقت القبض على شخصين بحوزتهما كمية من تلك الحلويات المغلفة بصورة صدام.

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ويأتي ذلك بعد أشهر على رفع مجموعة من طلاب جامعة الأنبار غرب العراق رسما يدويا لصورة صدام حسين خلال احتفالية داخلية، مما دفع إدارة الجامعة إلى فصل ثلاثة طلبة نهائيا، ومعاقبة آخرين بفصلهم لعام دراسي واحد.

يشار إلى أن رفع أي شعارات أو صور لأقطاب النظام العراقي السابق يعد ترويجا لـ"حزب البعث" المحظور في العراق، ويعاقب عليه القانون، وتصل عقوبته من 6 أشهر إلى 10 سنوات.