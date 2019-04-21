أمن الدولة السعودي يكشف تفاصيل هجوم الزلفي.. هذا ما حدث في الرياض

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في إطار المستجدات حول الهجوم الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي بالمملكة العربية السعودية، أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، إحباط عمل "إرهابي" بمحافظة الزلفي، التابعة لمنطقة الرياض.

وفي وقت سابق اليوم تناقلت حسابات سعودية بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر هجومًا على مركز مباحث الزلفي، حيث سقط قتلى قيل إنهم منفذو الهجوم.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قال المتحدث، إن الجهات الأمنية تصدت للمهاجمين وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف، ما أسفر عن مقتلهم جميعًا وعددهم 4 إرهابيين يجري التثبت من هوياتهم، فيما أصيب 3 من رجال الأمن بإصابات طفيفة.

المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة: الجهات الأمنية بالرئاسة تمكنت من إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي، وتصدت للمهاجمين وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف ما أسفر عن مقتلهم جميعا وعددهم أربعة إرهابيين يجري التثبت من هوياتهم فيما أصيب ثلاثة من رجال الأمن بإصابات طفيفة.

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وأضاف المتحدث، أن ”الأجهزة الأمنية المختصة، ما تزال تباشر مهامها في الموقع، للتعامل مع ما بحوزة الإرهابيين من مواد متفجرة، ورفع الآثار المتخلفة عنهم“، مؤكدا على أنه ”سيتم الإعلان لاحقًا عن المستجدات“.

وأكد المتحدث الرسمي لأمن الدولة أن الأجهزة الأمنية المختصة ما تزال تباشر مهامها في الموقع، للتعامل مع ما بحوزة الإرهابيين من مواد متفجرة، ورفع الآثار المتخلفة عنهم، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن المستجدات.#واس

وتظهر مقاطع فيديو متداولة جثث المهاجمين، وأحدهم داخل سيارة صغيرة من نوع ”تويوتا كامري“، التي يبدو أنها استخدمت للهجوم، بينما تظهر جثتان ممدتان أمام ما يبدو أنه بوابة المركز، وتظهر على جثة أحدهما حقيبة يبدو أنه كان يحملها خلال محاولة الهجوم.