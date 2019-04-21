اسماء السيد - الرياض: دعت الرياض إلى تعاون دولي للقضاء على "الارهاب" بعد سلسلة اعتداءات استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا الأحد أسفرت عن مقتل 207 أشخاص على الأقل.
وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الانباء الحكومية عن "إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لسلسلة التفجيرات الإرهابية".
وقدّم المصدر "العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سريلانكا الصديق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل".
وشدّد على "ضرورة تضافر الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب الذي يهدد الأمن والاستقرار في كل أنحاء العالم دون استثناء".
بدورها، أدانت دولة الامارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر التفجيرات.
وشدّدت أبوظبي في بيان رسمي على موقفها "الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرھاب والذي يستھدف الجمیع دون تمییز بین دين وعرق"، بينما أعربت الدوحة عن "صدمة دولة قطر من هذه الجريمة الشنيعة والمروعة".
كانت هذه تفاصيل خبر دول الخليج تدين سلسلة التفجيرات الدامية في سريلانكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.