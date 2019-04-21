دول الخليج تدين سلسلة التفجيرات الدامية في سريلانكا

اسماء السيد - الرياض: دعت الرياض إلى تعاون دولي للقضاء على "الارهاب" بعد سلسلة اعتداءات استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا الأحد أسفرت عن مقتل 207 أشخاص على الأقل.

وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الانباء الحكومية عن "إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لسلسلة التفجيرات الإرهابية".

وقدّم المصدر "العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سريلانكا الصديق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل".

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وشدّد على "ضرورة تضافر الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب الذي يهدد الأمن والاستقرار في كل أنحاء العالم دون استثناء".

بدورها، أدانت دولة الامارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر التفجيرات.

وشدّدت أبوظبي في بيان رسمي على موقفها "الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرھاب والذي يستھدف الجمیع دون تمییز بین دين وعرق"، بينما أعربت الدوحة عن "صدمة دولة قطر من هذه الجريمة الشنيعة والمروعة".