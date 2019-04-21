الامارات تتهم قطر بعدم الصدق

اسماء السيد - ابوظبي: اتّهمت الامارات الاحد قطر بعدم الصدق وبالرهان على الفوضى، بعد أقل نحو عامين من بداية الأزمة الدبلوماسية في الخليج على خلفية اتهام أبوظبي وحلفائها للدوحة بدعم تنظيمات متطرّفة في الشرق الاوسط.

وكتب أنور قرقاش وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية على حسابه على تويتر "لا يغيب عن الكثير من المتابعين أن سياسات الدوحة الإنتهازية أخرجتها عمليا من المنظومة العربية وعلاقاتها".

وتابع ان قطر "غدت وكأنها تتمسك بصعوبة مع ما تبقى من علاقاتها العربية"، مضيفا "النتيجة طبيعية لمن راهن على الفوضى والخيارات الحزبية، ولم يتسم تعامله بالشفافية والصدق".

وقطعت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو 2017 على خلفية اتهام الدوحة بتمويل "الإرهاب" وهو ما تنفيه الإمارة الصغيرة الغنية بالغاز.