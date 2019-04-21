دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن تفاصيل مواصفات رقاقة معالج Snapdragon 735 من كوالكوم ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت تسريبات مصورة لملفات داخلية تعود لشركة كوالكوم، يشار أنها وثائق خاصة بتفاصيل مواصفات رقاقة معالج Snapdragon 735.

كانت شركة كوالكوم قد كشفت عن رقاقة معالج Snapdragon 730 خلال الأسابيع الماضية، ومن جديد اليوم رصدت تسريبات حول إصدار جديد من الشركة Snapdragon 735.

وتظهر في التسريبات التي نشرت اليوم المواصفات الرئيسية المميزة لرقاقة Snapdragon 735، والتي يشاع انها ترتكز على دقة تصنيع 7 نانومتر المستخدمة في رقاقة Snapdragon 855 الحالية، أيضاً تأتي الرقاقة بثماني من الأنوية تتوزع 1بسرعة 2.9GHz، مع 1 نواه بسرعة 2.4GHz، بينما تأتي ال6 أنوية الأخيرة بسرعة 1.8GHz.

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وتشير التوقعات إلى أن الأنوية التي تظهر في التسريبات Kryo 400 هي أنوية مشتقة من Cortex-A76، بينما تأتي الأنوية 6 من أنوية Cortex-A55، كما يضم المعالج كرت شاشة Adreno 620، على أن يقدم لرقاقة المعالج Snapdragon 735 سرعة 750 ميجا هرتز، في الوقت الذي قدم كرت الشاشة Adreno 618 سرعة 825 ميجا هرتز في رقاقة معالج Snapdragon 730.

كما تضم رقاقة معالج Snapdragon 735 تقنية NPU220 بسرعة تصل إلى 1GHz لدعم العمليات المرتبطة بتقنية الذكاء الإصطناعي، أيضاً وفقاً للتسريبات من المقرر أن تأتي رقاقة Snapdragon 735 بشريحة مودم 5G، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن رقاقة المعالج الجديدة من كوالكوم.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن تفاصيل مواصفات رقاقة معالج Snapdragon 735 من كوالكوم ظهر على التقنية بلا حدود.