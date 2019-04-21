دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تستعد لإطلاق اثنان من الهواتف الذكية بكاميرة منبثقة ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد العملاق الصيني شاومي خلال الفترة القادمة لإطلاق إثنان من الإصدارات المميزة من الهواتف الذكية، على أن ينطلق كلا الهاتفيتن برقاقة معالج Snapdragon 855 مع تصميم منبثق للكاميرة الأمامية.

تدعم شركة شاومي كلاً من هاتفي Mi Mix 3 5G وMi 9 برقاقة معالج Snapdragon 855، إلا أن تسريبات جديدة نشرت عبر مطوري XDA أكد فيها على خطط الشركة لإطلاق إثنان من الإصدارات الجديدة أيضاً برقاقة معالج Snapdragon 855، حيث يعرف كلا الهاتفين الآن برمزي davinci وraphael.

كما تشير تسريبات XDA إلى أن كلا الهاتفين مميزين بتصميم الكاميرة الأمامية المنبثقة، على أن تأتي الكاميرة بتصميم آلي يدعم خروج الكاميرة المنبثقة تلقائياً ما أن يتم فتح تطبيق الكاميرة، لتكون بديل للتصميم المنزلق المميز لهاتف Mi Mix 3.

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أيضاً من المميزات الأخرى المتوقعة للهاتف تصميم مميز بإطارات نحيفة جداً في محيط الشاشة مع حجم أقل للإطار السفلي للشاشة، كما يأتي كلا الهاتفين بشاشة كبيرة الحجم، تضم ميزة البصمة المدمجة في الشاشة كما في هاتف Mi9.

بالتأكيد مازالت الكثير من مواصفات الهاتفين غير واضحة حتى الآن، لذا علينا أن نترقب مزيد من التسريبات حول الهاتفين لنتعرف على تفاصيل أكثر حول إصدارات شاومي القادمة.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تستعد لإطلاق اثنان من الهواتف الذكية بكاميرة منبثقة ظهر على التقنية بلا حدود.