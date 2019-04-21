شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. قبل ساعت من انتهاء التصويت.. المصريون يتوافدون على السفارة للتصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوافد أبناء الجالية المصرية فى مملكة البحرين، على مقر البعثة الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم، فى اليوم الثالث والأخير من استفتاء التعديلات الدستورية.

وكانت سفيرة مصر لدى البحرين، سهى الفار، أكدت أن السيدات المصريات يتصدرن مشهد عملية التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.





وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث إنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، واستقبلت البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.

وفى الداخل تجرى عملية التصويت فى 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.





ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

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