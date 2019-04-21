شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الصومالى يصادر شحنة أسلحة مهربة بإقليم جلمدج وسط البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الأمن في إقليم جلمدج بوسط الصومال من مصادرة أسلحة مهربة في شاحنة.

وقال مسئولون محليون - حسبما ذكرت إذاعة (شابيلي) الصومالية اليوم /الأحد/ - إنه تم إلقاء القبض على عدد من المشتبه في وجود صلة لهم بالأسلحة، حيث إن التحقيق لا يزال جاريا بهدف معرفة الواجهة التي كان من المفترض أن تصل إليها شحنة الأسلحة وهوية أصحابها.

يُذكر أن هذه العملية تعد الأحدث ضمن عمليات منع وصول الأسلحة بشكل غير شرعي إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الصومالية في إقليم جلمدج وسط البلاد.

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