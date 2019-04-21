شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال إرهابيين اثنين بمحافظة ديالى شرقى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على إرهابيين اثنين فى قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى شرقى البلاد.

وقال مصدر أمنى عراقى - فى تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم /الأحد/ - إن قوة من مديرية الأمن الوطنى فى محافظة ديالى ألقت القبض على متهمين اثنين بالإرهاب، موضحًا أن المتهم الأول تم القبض عليه وسط قضاء بعقوبة، والثاني في إحدى السيطرات الرئيسية للقضاء نفسه.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، في وقت سابق اليوم، مقتل أحد قادة تنظيم "داعش" الإرهابي، ويُدعي أبو إدريس، في المحافظة ذاتها.

وتعلن القوات الأمنية العراقية، بين فترة وأخرى، عن قتل واعتقال عدد من عناصر التنظيمات الإرهابية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الأخرى.

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