" البرهان ":التوافق السياسي ضرورى لبدء المرحلة الانتقالية فى السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس الانتقالى فى السودان، إن التوافق السياسي ضروري لبدء المرحلة الانتقالية فى البلاد. وشدد البرهان، فى لقاء بثته وسائل إعلام سودانية، أن المجلس العسكري ، ليس في خصومة مع أي جهة، مشيرا إلى أنه إذا اتفقت القوى السياسية على حكومة انتقالية سيتم تسليم السلطة فورا ، مضيفا أنه يفضل أن تكون المرحلة الانتقالية ، بإشراف حكومة تكنوقراط، معلنًا إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

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