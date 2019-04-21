شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الليبى: معركة طرابلس حاسمة ولا نرغب فى إراقة الدماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادى الحويج أن معركة طرابلس التى يقودها الجيش الليبى حاليا ستنهى كافة مظاهر العنف والانتهاكات التى تشهدها البلاد دون رجعة.

وقال الحويج - فى تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) اليوم الأحد، إن الجيش الليبى قام بشن معركته عقب رفض المليشيات المسلحة تنفيذ قرار المؤتمر الوطنى العام الذى يدعو إلى إخلاء المظاهر المسلحة فى ليبيا، مضيفا أن هناك تعليمات صارمة بتجنب المدنيين فى القتال الدائر بطرابلس.

Advertisements

وشدد وزير الخارجية الليبى على أن الجيش الليبى ومجلس النواب والحكومة المؤقتة ليس لديهم أى نية فى إراقة الدماء فى البلاد، مضيفا أن معركة الجيش ستكون حاسمة لتحرير العاصمة طرابلس من أيدى المليشيات المسلحة.

ودعا المجتمع الدولى إلى ضرورة المساهمة فى إعادة إعمار ليبيا من خلال تأمين الحدود والتعاون فى مجال الهجرة ومكافحة الجريمة والإرهاب من دون التدخل فى الشأن الداخلى للبلاد.