رئيس البرلمان العربى يدين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية فى سريلانكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى، بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الجبانة التى استهدفت اليوم الأحد كنائس وفنادق فى سريلانكا أثناء الاحتفال بعيد الفصح، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء. وطالب السلمى - فى بيان - المجتمع الدولى بتكثيف جهوده لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومحاسبة مرتكبيه وداعميه وتجفيف منابعه المادية والفكرية.

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